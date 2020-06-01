ABD'de flaş karar: Washington’da iletişim 01.00 ve 06.00 arasında kesildi

George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar sürerken ülkeden son dakika bir açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre; ABD hükümeti, başkent Washington'da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kesti.

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