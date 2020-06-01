ABD'de flaş karar: Washington’da iletişim 01.00 ve 06.00 arasında kesildi
Son dakika haberine göre: ABD hükümetinin, başkent Washington’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.
George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar sürerken ülkeden son dakika bir açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre; ABD hükümeti, başkent Washington'da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kesti.
Ayrıntılar geliyor...
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