01 Haziran 2020, Pazartesi
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ABD'de flaş karar: Washington’da iletişim 01.00 ve 06.00 arasında kesildi

dakika haberine göre:  hükümetinin, başkent ’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ABD'DE FLAŞ KARAR! İLETİŞİMİ KESTİLER

George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 'de başlayan protestolar sürerken ülkeden dakika bir açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre; hükümeti, başkent 'da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kesti.

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