Son dakika: Avrupa'yı ürküten koronavirüs verisi! Fransızlar açıkladı
Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Şok etkisi yarattı! Yeni salgın açıklaması
- Corona virüse karşı 5 farklı ilaç...
- Virüs 4 saatte ölüyor
- Fransızlar sokaklara akın etti!
- 5 gazeteci korona nedeniyle öldü
- Suudi Arabistan'dan Husilere darbe! İki İHA düştü
- ABD'de flaş karar! İletişimi kestiler
- Korkutan açıklama! Sayı rekor seviyeye ulaştı
- Şaşırtan açıklama! Son dakika golü yiyeceğiz
- Trafikte şoke eden görüntü!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...