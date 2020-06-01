01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Avrupa'yı ürküten koronavirüs verisi! Fransızlar açıkladı

Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından (Covid-19) salgının 'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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AVRUPA'YI ÜRKÜTEN KORONA VERİSİ! FRANSIZLAR AÇIKLADI

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü 'da can kaybı sürüyor.Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

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