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ABD Başkanı Trump, şiddet olaylarından onları sorumlu tuttu: Terör örgütü olarak ilan edeceğiz

Son dakika haberi... 'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü. ABD Başkanı , Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin  grubundan olduklarını iddia etti. Trump ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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ABD BAŞKANI TRUMP, ŞİDDET OLAYLARINDAN ONLARI SORUMLU TUTTU

'de siyahi genç 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü.

ANTIFA PROTESTOLARI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRDÜ
ABD Başkanı , siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ve aşırı solcular olduklarını iddia etti.

Protestocuları ANTIFA'dan olmakla suçlayan Trump ayrıca ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis'teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.

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"Eğer Belediye Başkanı ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

"ANTIFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYACAĞIZ"
ABD'nin ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

ANTIFA'NIN KÖKENİ NAZİ ALMANYASINA KADAR DAYANIYOR
Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve 'da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

ANTIFA ÜYELERİ'NİN PKK İLİŞKİSİ
ANTIFA üyelerinin, 'deki terör yapılanması / unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları biliniyor.

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