ABD Başkanı Trump, şiddet olaylarından onları sorumlu tuttu: Terör örgütü olarak ilan edeceğiz

ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü.

ANTIFA PROTESTOLARI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ANTIFA ve aşırı solcular olduklarını iddia etti.

Protestocuları ANTIFA'dan olmakla suçlayan Trump ayrıca ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis'teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.

"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

"ANTIFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYACAĞIZ"

ABD'nin ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.