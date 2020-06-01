ABD Başkanı Trump, şiddet olaylarından onları sorumlu tuttu: Terör örgütü olarak ilan edeceğiz
Son dakika haberi... ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü. ABD Başkanı Donald Trump, Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ANTIFA grubundan olduklarını iddia etti. Trump ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.
ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü.
ANTIFA PROTESTOLARI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ANTIFA ve aşırı solcular olduklarını iddia etti.
Protestocuları ANTIFA'dan olmakla suçlayan Trump ayrıca ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis'teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.
"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.
"ANTIFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYACAĞIZ"
ABD'nin ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydeden Trump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.
The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020
ANTIFA'NIN KÖKENİ NAZİ ALMANYASINA KADAR DAYANIYOR
Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.
Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.
Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.
ANTIFA ÜYELERİ'NİN PKK İLİŞKİSİ
ANTIFA üyelerinin, Suriye'deki terör yapılanması YPG/PKK unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları biliniyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Öldürülen Floyd’un kardeşi Trump'a böyle haykırdı
- Arap ülkelerindeki koronavirüs vakalarında son durum
- Protestolar Londra'ya sıçradı!
- Hindistan iki yetkiliyi sınır dışı etti
- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da zulüm
- Hafter milislerinden roketli saldırı
- ABD'de sayı her geçen gün artıyor!
- George Floyd protestoları ABD'yi savaş alanına çevirdi!
- Libya Ordusu'na flaş talimat! "Ortadan kaldırın"
- İngiltere koronavirüs vaka sayısını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi