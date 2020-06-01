Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni salgın hastalık duyurusu
Son dakika haberine göre... Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında ‘yeni bir ebola salgını’ olduğunu duyurdu. Açıklama dünyada şoke etkisi yarattı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında 'yeni bir ebola salgını' olduğunu duyurdu. Açıklama dünyada şoke etkisi yarattı.
Ayrıntılar geliyor...
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