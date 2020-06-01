01 Haziran 2020, Pazartesi
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni salgın hastalık duyurusu

Son dakika haberine göre...  , ülkenin kuzey batısında ‘yeni bir ebola salgını’ olduğunu duyurdu. Açıklama dünyada şoke etkisi yarattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ŞOK ETKİSİ YARATTI! YENİ SALGIN AÇIKLAMASI

, ülkenin kuzey batısında 'yeni bir ebola salgını' olduğunu duyurdu. Açıklama dünyada şoke etkisi yarattı.

Ayrıntılar geliyor...

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