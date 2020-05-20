20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Libya'da Türk SİHA’sı Hafter'e ait Pantsir'i yerle bir etti! İşte vurulma anı

Son dakika haberine göre 'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi ’nin () Hafter’e karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında, Türk ’ları ile vurulan 'e dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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TÜRK SİHA’SI YERLE BİR ETTİ! İŞTE VURULMA ANI

'nın nezdindeki meşru temsilcisi 'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Türk 'ları ile vurulan hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

Libya'da Türk SİHA’sı Hafter'e ait Pantsir'i yerle bir etti! İşte vurulma anı | Video LİBYA'DA TÜRK SİHA’SI HAFTER'E AİT PANTSİR'İ YERLE BİR ETTİ! İŞTE VURULMA ANI | VİDEO

TERHUNE'DEKİ HAFTER GÜÇLERİ HEDEF ALINIYOR
(UMH) yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Terhune'ye başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında droneların Terhune kentindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.

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