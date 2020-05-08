Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Libya'da Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Detaylar gelecek...
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