09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi

Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... 'da milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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HAFTER MİLİSLERİ LİBYA'DA ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

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