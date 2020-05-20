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Libya'da Türk SİHA’sı Hafter'e ait Pantsir'i yerle bir etti! İşte vurulma anı | Video

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Giriş: 20.05.2020 10:42
Güncelleme:20.05.2020 10:45
Son dakika haberine göre Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Hafter’e karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında, Türk SİHA’ları ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

TERHUNE'DEKİ HAFTER GÜÇLERİ HEDEF ALINIYOR
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Terhune'ye başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında droneların Terhune kentindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.

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