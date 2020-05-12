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UMH güçlerinden Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi

'ne () bağlı güçler darbeci milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu. UMH güçleri, geçtiğimiz günlerde Terhune kenti ve 'nü Hafter milislerinden arındırmak için operasyonlar başlatmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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HAFTER MİLİSLERİNE ŞOK! BÖYLE İMHA EDİLDİ
() güçlerinin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin 'e bağlı milislere ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini Shwayrif bölgesinde hedef aldığını duyurdu.



OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Kanunu, askeri harekat alanı olarak ilan edilen orta ve batı bölgelerinde silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi. Öte yandan UMH güçleri, geçtiğimiz günlerde Terhune kenti ve 'nü Hafter milislerinden arındırmak için operasyonlar başlatmıştı.
UMH güçlerinden Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi | Video UMH GÜÇLERİNDEN HAFTER MİLİSLERİNE ŞOK! BÖYLE İMHA EDİLDİ | VİDEO

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