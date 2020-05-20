20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Darbeci Hafter'e bir şok daha! İmha edildi

Darbeci Hafter'e bir şok daha! İmha edildi

ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri () tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
DARBECİ HAFTER'E BİR ŞOK DAHA! İMHA EDİLDİ

Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (), Terhune kentinde Hafter milislerine 'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

TRABLUS'UN GÜNEYİNDEKİ ESABİA KENTİ, LİBYA HÜKÜMETİNE KATILDI
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin kentten ayrılmasıyla Libya hükümetine katılma kararı aldı.

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabileler, aralarındaki istişareler neticesinde Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'un 45 km güneyindeki Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

Libya ordusu dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda bulunmuştu.

Libya ordusu komutanlarından Cuveyli: Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı LİBYA ORDUSU KOMUTANLARINDAN CUVEYLİ: VATİYYE, HAFTER'İN BAŞARISIZLIĞINI KANITLADI
Son dakika: Libya ordusundan Hafter'e yeni şok! İki beldeyi daha ele geçirdiler SON DAKİKA: LİBYA ORDUSUNDAN HAFTER'E YENİ ŞOK! İKİ BELDEYİ DAHA ELE GEÇİRDİLER

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA