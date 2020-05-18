Son dakika: Libya Ordusu Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladı
Son dakika haberine göre; Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını bildirdi.
Libya ordusu hava unsurları, son 48 saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 2'si Vatiyye Üssü'nde olmak üzere toplam 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etmişti.
VATİYYE ÜSSÜ'NÜN LİBYA'NIN BATISI İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
"Barış Fırtınası" operasyonunun başladığı 25 Mart'tan bu yana Hafter'e ait savaş uçakları, rahatlıkla buradan havalanıp UMH mevzilerini bombalayamasa da çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle Vatiyye Üssü stratejik önemini koruyor.
Ülkenin güneybatısındaki Cebel el-Garbi bölgesine bağlı Uceylat beldesi yakınlarında bulunan üsteki uçaklar, ülkenin batısısında hava güvenliğini sağlamanın yanı sıra özellikle de Trablus ve güneyindeki mevzileri bombalamak için kullanılıyordu.
İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942 yılında açıldığı dönemde Ukbe bin Nafi olarak isimlendirilen Vatiyye, Mitiga Havalimanından sonraki en önemli hava üssü olarak kabul ediliyor. Vatiyye ayrıca Libya'da sivil uçuşların yapılmadığı tek üs olarak biliniyor.
Ağustos 2014'te Hafter milislerinin kontrolüne geçen Vatiyye'yi geri alabilmek için meşru hükümete bağlı Fecr-i Libya birlikleri 2016 yılına kadar üssün etrafında hazırlıklar yaptı. Nisan 2019'da kontrolü kısa süreli olarak sağlasa da daha sonra yeniden kaybetti.
Hafter milisleri Ağustos 2014'ten bu yana yaklaşık 6 yıldır üssü "Batı operasyonları komuta merkezi" olarak kullanıyor.
3 Nisan'da Vatiyye'ye düzenlenen hava operasyonunda üste bulunan Hafter milislerine ait park halindeki 3 adet Su-22 savaş uçağı ile çok sayıda araç, ağır silah ve tesis imha edildi. Ancak bu bilgi Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından kamuoyuna duyurulmadığı gibi medyaya da sızdırılmadı. Çünkü söz konusu operasyonda Hafter güçlerinin verdiği zayiat, Trablus'un batı bölgelerinde hava üstünlüğünün UMH'ye geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.
ÜSSÜN STRATEJİK ÖNEMİNİ ARTIRAN UNSURLAR
Libya'nın bütün batı bölgelerini kontrol altında tutabilen hava üssü, buradan kalkan savaş uçaklarının gerektiğinde Tunus ve Cezayir'de de yakıt ikmali olmadan operasyon yapabilmelerine imkan sağlıyor.
Amerikalılar tarafından 1942 yılında yapılan üs, 7 ile 10 bin asker kapasitesinde bir alt yapıya sahip. Libya'daki diğer askeri üsler önemini bulundukları şehirlerden alırken, Vatiyye kurulduğu bölgenin coğrafi özelliği ile ön plana çıkıyor.
Kaddafi döneminde Vatiyye Üssü'nde, Fransız yapımı çok maksatlı Dassault Mirage 2000 savaş uçaklarının filosu bulunuyordu.
Arap Baharı isimli süreçte, 2011 yılındaki NATO müdahalesinde Vatiyye'de bulunan uçaklar, askeri mühimmat, hava savunma sistemleri ve radarlar imha edildi ancak alt yapı zarar görmedi.
Üste uzun süre yetecek kadar yaşam malzemesinin saklanabileceği bir sistem var. Ayrıca gerektiğinde çatışma ve savunma için akaryakıt, silah ve mühimmat ikmaline de uzun süre ihtiyaç duyulmuyor.
Vatiyye'nin ele geçirilmesi UMH'nin güvenli bir üsse sahip olmasının yanında, Mitiga Havalimanına alternatif olarak başkentin batısındaki Zuvara Havaalanının da sivil uçuşlar için kullanılmasının önünü açacak.
Libya'yı takip eden bölge uzmanları, UMH'nin ülkenin batısında yeniden elde ettiği kazanımları koruyabilmesi için Vatiyye'de kontrolün sağlanmasının hayati önem taşıdığı, aksi takdirde üssün Hafter güçlerince büyük bir tehdit olarak tekrar faaliyete geçirilebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.
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