13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Libya ordusu hava unsurlarından Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne saldırı

ordusuna bağlı hava unsurları, başkentin 140 kilometre güneybatısında milislerinin işgali altında bulunan 'ne son 24 saat içinde 3 saldırı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN ASKERİ ÜSSE SALDIRI!

ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimince yayımlanan açıklamasında, 'ndeki Hafter milisleri ile askeri araçlara 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kununu, hava unsurlarının Hafter milislerinin sahadaki hareketlerini izlemek için orta ve batı bölgelerinde keşif uçuşları yaptığını bildirdi.

Daha önce de Libya ordusuna bağlı topçu birlikleri, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri ve başkentin güneyinde Hafter saflarındaki Wagner grubuna mensup paralı askerlerin mevzilerini vurmuştu.

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