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Son dakika: Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait "Canadair CT-114" gösteri uçağı düştü

Son dakika haberine göre; ’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait Canadair CT-114 kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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KANADA HAVA KUVVETLERİ’NE AİT UÇAK DÜŞTÜ

Kanada'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı halka moral vermek için gösteri uçuşu yapan 'nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait Canadair CT-114 kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Son dakika: Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait Canadair CT-114 gösteri uçağı düştü | Video SON DAKİKA: KANADA HAVA KUVVETLERİ’NE AİT "CANADAİR CT-114" GÖSTERİ UÇAĞI DÜŞTÜ | VİDEO


Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kamloops yakınlarında meydana gelen kazada, tek motorlu uçağın bir eve düşerek infilak ettiği bildirildi.



(Jennifer Casey)

Kazada, ağır yaralanan bir pilot hastaneye kaldırılırken, diğer pilot hayatını kaybetti.

Ölen pilot Casey'nin aynı zamanda ekibin halkla ilişkiler sorumlusu olduğu açıklandı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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