Son dakika: Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait "Canadair CT-114" gösteri uçağı düştü
Son dakika haberine göre; Kanada Hava Kuvvetleri’nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds’e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.
Kanada'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı halka moral vermek için gösteri uçuşu yapan Kanada Hava Kuvvetleri'nin askeri akrobasi ekibi Snowbirds'e ait Canadair CT-114 gösteri uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Kamloops yakınlarında meydana gelen kazada, tek motorlu uçağın bir eve düşerek infilak ettiği bildirildi.
(Jennifer Casey)
Kazada, ağır yaralanan bir pilot hastaneye kaldırılırken, diğer pilot Jennifer Casey hayatını kaybetti.
Ölen pilot Casey'nin aynı zamanda ekibin halkla ilişkiler sorumlusu olduğu açıklandı.
KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR
Uçuşun, koronavirüs salgınına karşı halka moral vermek için gerçekleştirildiği ifade edilirken, kaza nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.
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