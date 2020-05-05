05 Mayıs 2020, Salı
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Libya ordusundan stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter'den geri almak için operasyon

Son dakika haberi... ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin işgalindeki 'nü kurtarmak için operasyon başlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN STRATEJİK BÖLGEYE OPERASYON
SON DAKİKA: hükümeti içinde, isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynağın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki 'nü Hafter milislerinden temizlemek için operasyon düzenliyor.

Ordunun kara birlikleri ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı. Üsse yakın bölgede çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekatı nedeniyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu nedenle üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi.

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VATİYYE ASKERİ ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ

Başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Üssü, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılmıştı.

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu'nda üssün bir kısmını ele geçirmiş ancak daha sonra çekilmek zorunda kalmıştı. Libya hükümeti güçleri, 13 Nisan'da üssün çevresinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.

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