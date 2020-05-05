Libya ordusundan stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter'den geri almak için operasyon
Son dakika haberi... Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmak için operasyon başlattı.
Ordunun kara birlikleri ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı. Üsse yakın bölgede çatışmalar yaşanıyor.
Kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekatı nedeniyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu nedenle üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi.
VATİYYE ASKERİ ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ
Başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Üssü, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılmıştı.
Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu'nda üssün bir kısmını ele geçirmiş ancak daha sonra çekilmek zorunda kalmıştı. Libya hükümeti güçleri, 13 Nisan'da üssün çevresinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.
Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.
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