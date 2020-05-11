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The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye'nin desteği Hafter'i güçsüzleştirdi

merkezli Economist gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler () nezdinde 'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin () Trablus’un batısında ve güneydoğusunda başlattığı operasyonlarda ’nin de desteği ile başarılı olduğunu belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında ’in güç kaybettiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ HAFTER'İ GÜÇSÜZLEŞTİRDİ'

'nin başkenti 'da merkezi bulunan Economist gazetesi, 6 yıldır süren iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in güç kaybettiğini duyurdu.

Gazetenin, "Halife Hafter zemin kaybediyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin () başlattığı ve 'nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune'ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü'ne başlatılan operasyonla birlikte Hafter'in zemin kaybettiği ifade edildi.

"TÜRK DRONELARI HAFTER'E GÜÇ KAYBETTİRİYOR"

Gazetedeki haberde, Hafter'in , , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek gördüğü, ancak Başkan 'ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı'nı imzaladığı ifade edildi.

Mutabakatın ardından UMH'nin bahsi geçen operasyonları ve Türk dronelarının Hafter'e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter'in güç kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ların bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer alıyor.

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