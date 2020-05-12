Libya hükümetinden Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'nın ortak açıklamasına sert tepki: Üçüncü bir tarafı ilgilendirmez

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla ilgili ifadelerin, "Libya'nın içişlerine karışmak ve gerçekleri çarpıtmak olduğu" belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ülkelerin ortak açıklamasında Libya devletine ve ulusal egemenliğine karşı yanlış ifadeler ve ihlaller yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümeti, halkın ve devletin çıkarlarını koruma hakkına sahiptir."

Akdeniz ülkelerini Libya konusundaki tutumlarını gözden geçirmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı, bu ülke yönetimlerinin Trablus'a saldıran diktatörün değil, Libya hükümetinin yanında yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmaları, Akdeniz'e kıyı iki devletin hükümetleri tarafından imzalandı. Üçüncü bir tarafı ilgilendirmez.

Ortak açıklamada Akdeniz'e kıyısı olmayan Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin (BAE) de olmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki başka niyetleri var. BAE'nin burada yer alması, Libya halkına saldıran başka bir ülkeye destek vermek içindir. Bu iki ülke de Libya'nın içişlerine karışıyor.

Bu açıklamayı imzalayan ülkeler, Hafter milislerinin işledikleri suçları, sivillere ve diplomatik misyonlara yaptıkları saldırıları görmezden geliyorlar."

TÜRKİYE'DEN DE SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkenin ortak bildirisine ilişkin, "Takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin iki yüzlüğünün ibretlik bir örneğidir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Sözcü Aksoy, açıklamasında, "Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE Dışişleri Bakanlarının bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildiri, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmekte beis görmeyen, ancak hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin iki yüzlüğünün ibretlik bir örneğidir. Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir. Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'LE ALAKASI OLMAYAN BAE'Yİ DİĞER ÜLKELERLE BİR ARAYA GETİREN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIDIR'

Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aynı durum keza Mısır için de geçerlidir. Bu ülke yöneticileri kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan çoktan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmektedir. Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası olmayan BAE'ni ise diğer ülkelerle bir araya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya'ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla Suriye'de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa'nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye'ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikar şer ittifakları ile değil, ancak samimi ve gerçek bir diyalog ve işbirliği ile tesis edilebilir."