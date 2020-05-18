Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 805 bini aştı, 316 bin kişi yaşamını yitirdi
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 805 bin 554'e çıktı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 753 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 860 bin 216 kişi de iyileşti.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 527 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 90 bin 978 kişi öldü.
VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569), Almanya (176 bin 651), Türkiye (149 bin 435), İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280), Suudi Arabistan (54 bin 752), Meksika (49 bin 219), Hollanda (43 bin 995), Şili (43 bin 781), Pakistan (42 bin 125), Ekvador (33 bin 182), Katar (32 bin 604), İsviçre (30 bin 587), İsveç (30 bin 143), Belarus (29 bin 650), Portekiz (29 bin 36), Singapur (28 bin 38), İrlanda (24 bin 112), Birleşik Arap Emirlikleri (23 bin 358) ve Bangladeş (22 bin 268)."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İngiltere 34 bin 636, İtalya 31 bin 908, Fransa 28 bin 108, İspanya 27 bin 650, Brezilya 16 bin 122, Belçika 9 bin 52, Almanya 8 bin 49, İran 6 bin 988, Kanada 5 bin 782, Hollanda 5 bin 680, Meksika 5 bin 177, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 140, İsveç 3 bin 679, Hindistan 3 bin 29, Ekvador 2 bin 736, Peru 2 bin 648, Rusya 2 bin 631, İsviçre 1881, İrlanda 1543, Portekiz 1218, Pakistan 903, Şili 450, Bangladeş 328, Suudi Arabistan 312, Birleşik Arap Emirlikleri 220, Belarus 165, Singapur 22 ve Katar 15."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- KKTC'den sevindiren haber!
- Türk Kızılaya ne kadar immün plazma bağışı yapıldı?
- Bugün kargolar açık mı?
- Başvuru sayısı 20 bini aştı! Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı...
- İnleri yerle bir edildi!
- Batman’da bir köy karantinaya alındı
- Bugün marketler kaça kadar açık?
- Böyle bulunmuştu! Şüpheli yakalandı
- Dehşeti böyle anlattı: Ayıyı uçuruma iterek...
- Dünyada genelinde vaka sayısı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT yapılır mı? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 Mayıs'ta Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
- ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
- Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?