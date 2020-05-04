DSÖ'den flaş açıklama: Asıl sorun aşının dünyaya nasıl dağıtılacağı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 250 bine yakın insan hayatını kaybetti, 3 milyon 590 bini aşkın kişide salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları aralıksız sürerken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Asıl sorun aşının nasıl bulunacağı değil, onun dünyaya nasıl dağıtılacağı" dedi.

"EŞİT ŞEKİLDE OLMALI"

Birleşmiş Milletler liderleriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kritik bir çağrıda bulundu. Ghebreyesus, "Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken, diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olmalı" ifadelerini kullandı.