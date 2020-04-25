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DSÖ: İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsüne yakalanıp atlatanlarla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. '' gibi uygulamaların risk doğuracağını savunan , " yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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DSÖ'DEN ÇOK KRİTİK UYARI: HENÜZ KANIT YOK...

Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsüne yakalanıp atlatanlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. , '' konusunda uyarıp yeniden hastalık geçirmeyeceğine dair henüz kanıt olmadığını belirtti.

"HENÜZ KANIT YOK"

'Bağışıklık Pasaportu' gibi uygulamaların risk doğuracağını savunan DSÖ, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

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