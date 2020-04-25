Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsüne yakalanıp atlatanlarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. DSÖ, 'Bağışıklık Pasaportu' konusunda uyarıp iyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine dair henüz kanıt olmadığını belirtti.

"HENÜZ KANIT YOK"

'Bağışıklık Pasaportu' gibi uygulamaların risk doğuracağını savunan DSÖ, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.