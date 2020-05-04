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Son dakika: Darbeci Hafter'e büyük darbe! 7 tankeri vuruldu

ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Terhune kentindeki milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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DARBECİ HAFTER'E BÜYÜK DARBE! 7 TANKERİ VURULDU

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava unsurları, Terhune kentindeki Hafter milislerine ikmal için yola çıkan 7 yakıt tankerini başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre güneyindeki El-Karyat bölgesinde hedef aldı.

Öte yandan Libya Hava Kuvvetleri, askeri harekat alanı olarak ilan edilen bu bölgede silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi.

Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneyindeki Terhune kenti Hafter milisleri tarafından başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal noktası olarak kullanıyor. Libya hükümeti, Terhune'yi milislerden arındırmak için için geçen ay operasyon başlatmış ancak sonradan harekatın yoğunluğunu düşürmüştü.

Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu SON DAKİKA: LİBYA HAVA KUVVETLERİ HAFTER MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ VURDU

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