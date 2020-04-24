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Son dakika: DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir

Dünya Sağlık Örügütü (), Kovid-19 yüzünden zarar gören tedarik zincirinin nedenli ölümleri 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA: ÖLÜMLER İKİ KATINA ÇIKABİLİR

() Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedarik ve dağıtım zincirine zarar vermesinin sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyerek ölümleri iki katına çıkarabileceğini söyledi.

Moeti, medya bilgilendirme toplantısında tüm ülkelere seslenerek önleme çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Yapılan son analizin, cibinlik dağıtım ağının durması ve vaka yönetiminin azalması halinde Sahra Altı Afrika'daki sıtma nedenli ölümlerin iki katına çıkacağını gösterdiğini ifade eden Moeti, bunun 2000 yılından bu yana bölgede görülen en yüksek seviye olacağını dile getirdi.

Moeti, geçen hafta da ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini açıklamıştı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de Afrika'da yaklaşık 360 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

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