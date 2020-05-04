Son dakika: ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu: 1142 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636’ya yükseldi. ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.
ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.
New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 671'e yükseldi.
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