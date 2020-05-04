04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu: 1142 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu: 1142 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636’ya yükseldi. ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
ABD'DE 24 SAATLİK KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLANDI

'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.

ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.

Son dakika: ABD'de koronavirüs vaka sayısı artıyor! 4 Mayıs verilerinde açıklandı |Video SON DAKİKA: ABD'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTIYOR! 4 MAYIS VERİLERİNDE AÇIKLANDI |VİDEO

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 671'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA