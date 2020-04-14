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Haberler Galeri DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

Son dakika haberi... Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından virüs ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, bölgede sağlık sisteminin zayıflığı nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğu belirtildi. Peki, sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 17:32
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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

Son dakika... Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 sarı humma vakasının görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ve bu nedenle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi. Bu gelişmelerin ardından sarı humma virüsü ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? İşte cevaplar...

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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

SARI HUMMA HASTALIĞI NEDİR?

Sarı humma, enfekte Aedes veya Haemagogus cinsi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan, akut viral kanamalı bir hastalıktır.

Sarı humma virüsü, Flaviviridae ailesinden Arbo virüstür.

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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

SARI HUMMA BELİRTİLERİ NELER?

Sarı humma virüsü ile enfekte olan kişilerin birçoğu hiçbir belirti vermeyebilir veya hafif belirtiler gösterebilir. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir.

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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

Hastaların çoğu ilk dönemden sonra iyileşme göstermektedir. Bu hastaların yaklaşık yüzde 15'inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Bu ikinci dönemde yeniden ateş yükselmesi, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanama belirtileri görülür. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.

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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?

SARI HUMMA NASIL BULAŞIR?

Sarı humma virüsü, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokması ile insana bulaşır. Sarı humma virüsü bulaşmış kişiler, viremi döneminde (kanda virüsün bulunduğu dönemdir, ilk semptomların ortaya çıkmasından itibaren 3-6 günlük süredir) Aedes veya Haemagogus sivrisinekleri ile enfeksiyonu başka kişilere bulaştırabilirler.

Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz.