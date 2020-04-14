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DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
Son dakika haberi... Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından virüs ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, bölgede sağlık sisteminin zayıflığı nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğu belirtildi. Peki, sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 17:25Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 17:32