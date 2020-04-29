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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu

Son dakika haberi... Yeni tip (Kovid-19) tedavisinin ardından önceki gün işbaşı yapan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON 6. KEZ BABA OLDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah 'daki bir hastanede bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

İngiliz Başbakan, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ 1 AY SÜRMÜŞTÜ

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.

Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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