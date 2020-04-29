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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu

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29.04.2020
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından önceki gün işbaşı yapan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah Londra'daki bir hastanede bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

İngiliz Başbakan, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ 1 AY SÜRMÜŞTÜ

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.

Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

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