Halk sokağa döküldü! İsrail'de sosyal mesafeli Netanyahu protestosu!
İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi. Göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.
İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.
Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Siyah bayraklar taşıyan göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.
Muhalefet partilerinden Yeş Atid'in lideri Yair Lapid'in de katıldığı gösteriye salgına rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Gösteride konuşan Lapid, Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçlarken, eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da buna ön ayak olmakla itham etti.
Lapid, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeler yapması nedeniyle Gantz'ı eleştirerek, "Hükümete girmek için uğraşıyorlar ve kendilerine hikayeler anlatıp 'İçerden mücadele edeceğiz' diyorlar. İçerden mücadele edemezsiniz, yolsuzlukla içerden mücadele edilemez. Eğer ki içerdeyseniz bunun bir parçasısınızdır." dedi.
Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmaması gerektiğini dile getiren Lapid, "Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi." diye konuştu.
Netyahu karşıtları 17 Nisan'da yine Tel Aviv'de gösteri düzenlemişti.
NETANYAHU'NUN DURUŞMASI KOVİD-19 NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.
Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti.
Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.
Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.
Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasının ardından Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a alınmıştı.
Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın dağılması uğruna 26 Mart'ta Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.
Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri devam etse de iki lider henüz anlaşamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de ürküten tablo! Milyon sınırına yaklaştı
- Trump'ı yerden yere vurdu! Olay sözler
- Coronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlık izleri
- Corona virüs ABD’den sonra Avrupa'yı da karıştırdı!
- Koronavirüse karşı bitkisel ilaç hazır!
- Japonya'dan virüsle mücadelede yeni adım!
- Dünya genelinde korkunç koronavirüs bilançosu
- Çin'den olay kareler! 1500 virüs böyle saklanmış...
- İngiltere'deki 80 Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi
- Almanlar da faturayı Çin'e kesecek! Virüsten sonra...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?