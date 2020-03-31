31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü coronavirüs testi de negatif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
MERKEL'İN ÜÇÜNCÜ KOVİD-19 TESTİNİN SONUCU BELLİ OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.

EVİNDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

Son dakika: Angela Merkel kendisini karantinaya aldı SON DAKİKA: ANGELA MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Angela Merkel market alışverişi yaparken görüntülendi ANGELA MERKEL MARKET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kendini karantinaya alan Merkel’in koronavirüs testi açıklandı mı? KENDİNİ KARANTİNAYA ALAN MERKEL’İN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLANDI MI?
Son dakika: Merkel'in test sonucu belli oldu SON DAKİKA: MERKEL'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU
Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı! MERKEL'İN İKİNCİ TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA