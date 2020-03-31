Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü coronavirüs testi de negatif çıktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.
Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.
EVİNDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.
Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.
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