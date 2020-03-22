Angela Merkel market alışverişi yaparken görüntülendi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, süper markette evi için alışveriş yaparken görüntülendi. Corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin marketlere hücum edip stok alışverişi yaptığı Almanya'da, Merkel'in sadece birkaç parça ürün satın alması dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki Mitte bölgesinde süper market alışverişi yaparken görüntülendi.
Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel'in bugünkü alışverişinde gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.
Pek çok kişinin corona virüs salgını endişesiyle stok alışverişi yaptığı Almanya'da, Merkel'in birkaç parça ürün alması dikkat çekti.
21 BİN VAKA GÖRÜLDÜ
Corona virüs salgınıyla mücadele eden Almanya'da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.
Merkel, corona virüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euroluk ekonomik yardım paketi açıkladı.
Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma özelliği taşıyor.
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