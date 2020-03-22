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Angela Merkel market alışverişi yaparken görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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MERKEL MARKET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Başbakanı Angela , süper markette evi için alışveriş yaparken görüntülendi. Corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin marketlere hücum edip stok alışverişi yaptığı Almanya'da, Merkel'in sadece birkaç parça ürün satın alması dikkat çekti.

Başbakanı Angela , başkent 'deki Mitte bölgesinde süper market alışverişi yaparken görüntülendi.

Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel'in bugünkü alışverişinde gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.

Pek çok kişinin corona virüs salgını endişesiyle stok alışverişi yaptığı Almanya'da, Merkel'in birkaç parça ürün alması dikkat çekti.

21 BİN VAKA GÖRÜLDÜ

Corona virüs salgınıyla mücadele eden Almanya'da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.

Merkel, corona virüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euroluk ekonomik yardım paketi açıkladı.

Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma özelliği taşıyor.

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