31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Pentagon'dan flaş talep: Çin ve Rusya karşı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
PENTAGON'DAN FLAŞ TALEP: ÇİN VE RUSYA KARŞI...

Son dakika haberi... (), ’den beş yıllık savunma programları verilerinin kamuya açıklanması koşulunun kaldırılmasını istedi ve bu verilerin ve gibi rakip devletlere karşı artık gizli tutulması talebinde bulundu. Öte taraftan ABD ordusunun önümüzdeki süreçte tartışma yaratacak silah sistemleri üzerine çalışacağı ve bunun gizli kalması için böyle bir talebe ihtiyaç duyduğu iddia edildi.

Amerikalı Bilimadamları Federasyonunun medyaya aktardığı belirtilen belgeye göre, "Bakanlık Gelecek Yıllar Savunma Programı (FYDP) verilerinin kamuya açık bir şekilde yayımlanmasının kaçınılmaz olarak hassas bilgileri de açığa çıkaracağından endişe etmektedir." denildi.

"TARTIŞMA YARATACAK SİLAHLAR..."

Belgede 'nin rakip ve hasımlarının 'un silah geliştirme, kuvvet yapılanmasına ilişkin programlar ile stratejik planlarını yayımlanan veriler üzerinden tespit edebileceğine vurgu yapıldı.

ABD ordusunun önümüzdeki süreçte tartışma yaratacak silah sistemleri üzerine çalışacağı ve bunun gizli kalması için böyle bir talebe ihtiyaç duyduğu öne sürülüyor.

RAPOR KAMUOYUNA AÇIKLANIYORDU

Pentagon, 1989'dan bu yana her yıl 'ye sonraki beş yıl için öngörülen ekipman, kuvvet yapısı, silah sistemleri gibi tüm savunma programlarına ilişkin detaylı bütçe verilerini içeren bir rapor sunuyordu. Bu rapor aynı zamanda kamuoyuna da açıklanıyordu.

Ancak Pentagon'un yasa kapsamında kamuya açıklanan bu bilgilerin ABD'nin rakip devletlerince analiz edilip aleyhine kullanılabileceğini gerekçe göstererek Kongre'den kamuyla paylaşılması koşulunun kaldırılmasını istediği anlaşıldı.

ABD, ile 1989'da imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilmesinin ardından düşük tesirli nükleer füze geliştirme programını başlatmış ve bir süre önce bu füzeleri denizaltılara konuşlandırdığını açıklamıştı.

“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO “KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ” CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI! CORONA BİYOLOJİK SAVAŞ MI? HAYVANSAL BİR MİKROP MU? | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA