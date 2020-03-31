Son dakika: Pentagon'dan flaş talep: Çin ve Rusya karşı...
Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongre’den beş yıllık savunma programları verilerinin kamuya açıklanması koşulunun kaldırılmasını istedi ve bu verilerin Çin ve Rusya gibi rakip devletlere karşı artık gizli tutulması talebinde bulundu. Öte taraftan ABD ordusunun önümüzdeki süreçte tartışma yaratacak silah sistemleri üzerine çalışacağı ve bunun gizli kalması için böyle bir talebe ihtiyaç duyduğu iddia edildi.Amerikalı Bilimadamları Federasyonunun medyaya aktardığı belirtilen belgeye göre, "Bakanlık Gelecek Yıllar Savunma Programı (FYDP) verilerinin kamuya açık bir şekilde yayımlanmasının kaçınılmaz olarak hassas bilgileri de açığa çıkaracağından endişe etmektedir." denildi.
"TARTIŞMA YARATACAK SİLAHLAR..."
Belgede ABD'nin rakip ve hasımlarının Pentagon'un silah geliştirme, kuvvet yapılanmasına ilişkin programlar ile stratejik planlarını yayımlanan veriler üzerinden tespit edebileceğine vurgu yapıldı.
ABD ordusunun önümüzdeki süreçte tartışma yaratacak silah sistemleri üzerine çalışacağı ve bunun gizli kalması için böyle bir talebe ihtiyaç duyduğu öne sürülüyor.
RAPOR KAMUOYUNA AÇIKLANIYORDU
Pentagon, 1989'dan bu yana her yıl Kongre'ye sonraki beş yıl için öngörülen ekipman, kuvvet yapısı, silah sistemleri gibi tüm savunma programlarına ilişkin detaylı bütçe verilerini içeren bir rapor sunuyordu. Bu rapor aynı zamanda kamuoyuna da açıklanıyordu.
Ancak Pentagon'un yasa kapsamında kamuya açıklanan bu bilgilerin ABD'nin rakip devletlerince analiz edilip aleyhine kullanılabileceğini gerekçe göstererek Kongre'den kamuyla paylaşılması koşulunun kaldırılmasını istediği anlaşıldı.
ABD, Rusya ile 1989'da imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilmesinin ardından düşük tesirli nükleer füze geliştirme programını başlatmış ve bir süre önce bu füzeleri denizaltılara konuşlandırdığını açıklamıştı.
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