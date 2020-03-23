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Son dakika: Merkel'in test sonucu belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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MERKEL'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Son dakika haberi... Başbakanı , dün kendisini koronavirüs tehlikesine karşın karantinaya almıştı. Almanya Başbakanı Angela 'in test sonucu negatif çıktı.

Başbakanı 'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün ('e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.

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Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

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