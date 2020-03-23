Son dakika: Merkel'in test sonucu belli oldu
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün kendisini koronavirüs tehlikesine karşın karantinaya almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in test sonucu negatif çıktı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" ifadesini kullandı.
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Seibert, Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti.
Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.
Başbakan Merkel, 20 Mart Cuma koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.
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