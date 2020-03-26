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Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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MERKEL'İN İKİNCİ TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI!

Almanya Başbakanı Angela ’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, 'e yapılan ikinci testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ KEZ TEST YAPILACAK

Sözcü, "Şansölye Merkel karantinada bulunduğu evinde çalışmayı sürdürecek ve gelecek haftanın başında yeniden test yapılacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

23 Mart'ta yapılan açıklamada, Merkel'e yapılan ilk testin negatif çıktığı bildirilmişti.

Son dakika: Angela Merkel kendisini karantinaya aldı SON DAKİKA: ANGELA MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI
Angela Merkel market alışverişi yaparken görüntülendi ANGELA MERKEL MARKET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika: Merkel'in test sonucu belli oldu SON DAKİKA: MERKEL'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU

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