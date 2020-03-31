ABD'den İran'a yeni kısıtlama!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha yenilediklerini duyurdu.Alınan karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ortagus, İran'ın nükleer faaliyetlerini sürdürmeye ve genişletmeye devam ettiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Ortagus, açıklamasında, "Rejimin nükleer ısrarı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditler arasında. Başkan Trump'ın bu yılın başlarında söylediği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Ayrıca İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek adına diplomatik ve ekonomik tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Ortagus, "İran'ın nükleer programındaki tüm gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve bu kısıtlamaları her an değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
SİVİL NÜKLEER TESİSLERE MUAFİYET
Öte yandan, Trump yönetiminin aynı gün içinde İran'a karşı uyguladığı bazı yaptırımlara muafiyet getirerek, Rus, Avrupalı ve Çinli şirketlerin İran'ın sivil amaçlar taşıyan nükleer tesisler üzerinde çalışma yapmasına izin verdiği belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu muafiyetlere karşı çıktığı ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "İran'daki koronavirüs salgınına rağmen uygulanan yaptırımlara yönelik eleştirileri hafifleteceği"ne dönük tavsiyesinden sonra söz konusu kararın alındığı belirtildi.
ABD, geçen hafta Irak'ın egemenliğini ihlal ederek Irak ekonomisini, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na para aktarmak için kullandığı gerekçesiyle 20 kişi ve kurumu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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