Kendini karantinaya alan Merkel’in koronavirüs testi açıklandı mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya almış ve evden çalışmaya karar vermişti. A Haber Muhabiri İsmail Erel, Almanya Başbakanı Merkel’e koronavirüs testi yapıldığını ve sonucun büyük ihtimalle yarın paylaşılacağını bildirdi.