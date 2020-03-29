Kraliyet Ailesi'ne korona şoku! Prenses Maria Teresa hayatını kaybetti
Coronavirüs salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da Kraliyet Ailesi'nden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa, hayatını kaybetti.
İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol Prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet Ailesi'nin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.
İSPANYA'DA CAN KAYBI 5 BİN 820'YE YÜKSELDİ
İspanya'da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820'ye yükseldi.
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