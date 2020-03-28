28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
AZ ÖNCE AÇIKLANDI! İRAN'DA KORKUNÇ RAKAMLAR

Gelen son dakika haberine göre: 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş , Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Bu sayı 'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

ŞU ANA KADAR 11 BİN 679 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

, ve hastalığın ortaya çıktığı 'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs açıklaması: Bugün daha sıkı önlemler uygulamaya başlandı İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: BUGÜN DAHA SIKI ÖNLEMLER UYGULAMAYA BAŞLANDI
Son dakika: ABD'den İran için corona virüs kararı! SON DAKİKA: ABD'DEN İRAN İÇİN "CORONA VİRÜS" KARARI!
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den korkutan koronavirüs coronavirus açıklaması: İkinci dalga... SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'DEN KORKUTAN KORONAVİRÜS (CORONAVİRUS) AÇIKLAMASI: İKİNCİ DALGA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA