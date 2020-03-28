İran'da koronavirüsten son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi.
3 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.
ŞU ANA KADAR 11 BİN 679 KİŞİ İYİLEŞTİ
Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.
İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Putin talimat verdi, Rus ordusu harekete geçti!
- Kraliçe Elizabeth coronavirüse mi yakalandı? Şok eden iddia
- Rus ordusu, İtalya'da...
- Virüs korkusuyla cezaevinden firar ettiler
- Yeni salgın baş gösterdi!
- Bu kareler olay yarattı! Uzaydan göründü: Corona virüsten sonra...
- Dünyayı heyecanlandıran haber! Evde 1 dolara test...
- İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
- Vaka sayılarındaki artış sonrası Trump'tan açıklama
- Rusya'da 'korona' paniği! Vaka sayısı artıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?
- Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?
- Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?