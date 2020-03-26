İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs açıklaması: Bugün daha sıkı önlemler uygulamaya başlandı
İran'da son 24 saatte ölü sayısı 2 bin 234'e yükselirken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sıkı önlemlerin bugün uygulamaya geçtiğini söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Ekonomi Komisyonu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bugün daha sıkı önlemler uygulamaya başlandı. Virüsün yayılma zincirini kırma amacıyla 8 Nisan'a kadar, 2 haftalık sosyal mesafe uygulanmasını dikkate aldık." dedi.
KOVİD-19'LA MÜCADELEYE 1 MİLYAR DOLARLIK FON
Ülkede gıda sorununun yaşanmadığını ve marketlerde halkın her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünün bulunduğunu dile getiren Ruhani, Ulusal Kalkınma Sandığından, Sağlık Bakanlığı ve İşsizlik Sigorta Sandığına 1 milyar dolarlık fon aktarmayı planladıklarını belirtti.
Ruhani, dün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını açıklamış ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, bu sabah Kovid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında alınan "ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı" kararının uygulanmaya başladığını duyurmuştu.
ÖLÜ SAYISI 2 BİN 234'E YÜKSELDİ
Yasağı ihlal eden araçlar 1 ay alıkonulacak ve sürücülere 500 bin tümen (yaklaşık 210 lira) para cezası kesilecek.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 157 artarak, 2 bin 234'e yükseldi.
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