Son dakika: ABD'den İran için "corona virüs" kararı!
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ABD yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadıklarını ancak Washington'un talep etmesi halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Selami, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için İran'a yaptığı yardım teklifini değerlendirdi.
Teklifin aldatıcı olduğunu ifade eden Selami, "ABD Başkanı (Donald Trump), İran ulusunu terörist olarak niteledi. Ülkemizi baskı altına alarak uluslararası yaptırımlar uyguladı." dedi.
Selami, ABD'deki salgının boyutlarına işaret ederek, "Kendi adıma, ABD halkının ihtiyaç duyması halinde yardıma hazır olduğumuzu ancak onların yardımına gerek duymadığımızı söylüyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 22 Mart'ta yaptığı Nevruz konuşmasında ABD'ye hitaben, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir? İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İRAN'DA KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYBI 2 BİN 234'E YÜKSELDİ
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.
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