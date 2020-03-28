Coronavirüsle mücadele kapsamında Rus ordusu, İtalya'ya geldi
İtalya'da giderek artan coronavirüs vaka ve ölü sayılarını azaltmak amacıyla Rus ordusu İtalya'ya geldi. Putin tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar; Bergamo kentine ulaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından İtalya'nın Bergamo bölgesinde askeri uzmanların gönderildiği ifade edildi.
ÖLÜ SAYISI 27 BİNİ AŞTI
Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. Korona yüzünden dünyada yaşamını yitirenlerin sayısı 27 bini aştı.
RUS ORDUSU İTALYA'YA GELDİ
Rusya tarafından İtalya'ya gönderilen askeri uzmanlar, Bergamo kentine ulaştı ve İtalyan uzmanlarla birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalara başladı.
ÖZEL EKİPMAN NOKTALARI KURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bergamo'da polimeraz zincir reaksiyonu ve genotipleme laboratuvarı, dezenfeksiyon amaçlı özel ekipman noktaları kuruldu " ifadeleri kullanıldı.
22 araçtan oluşan konvoydaki Rus askeri uzmanlar ve İtalyan meslektaşları, Bergamo'da İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kuracak.
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