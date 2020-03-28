İspanya Sağlık Bakanlığı doğruladı! Coronavirüs tanı kiti skandalı
Koronavirüs salgınına 5 bine yakın kurban veren İspanya'da test kiti skandalı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı "Çin malı koronavirüs hızlı tanı kitlerinin" lisanssız çıktığı belirtildi.
Açıklama İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptı. İspanya Sağlık Bakanı Illa yeni alınan Çin malı Covid-19 hızlı tanı kitlerinin lisanssız olduğuna ilişkin çıkan iddiaları kabul etti.
YENİ KİTLERLE DEĞİŞTİRİLECEK
Söz konusu kitleri "güvenilirliği" bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde "Avrupa'ya uygunluk" damgası bulunduğunu aktaran İspanya Sağlık Bakanı Illa tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini söyledi.
"HASSASLIK ORANI" İDDİALARI
İspanyol basınında normalde yüzde 80'in üzerinde olması gereken hassaslık oranının "Çin malı" kitlerde yüzde 30'u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı. Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu belirtiliyor.
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