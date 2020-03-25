Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den korkutan koronavirüs (coronavirus) açıklaması: İkinci dalga... Son dakika haberi... Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (coronavirus) salgını İran'ı da derinden sarstı. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı İran'dan yeni açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani virüsle ilgili ikinci dalga başlayabilir dedi tarih verdi. Giriş Tarihi: 25.03.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 12:20
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani,
"Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir." uyarısında bulundu.
Ruhani, halkın can güvenliğinden
hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. 13 diye konuştu. Ferverdin'deki geleneksel törenler (Nevruz'un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir." "YARINDAN İTİBAREN KISITLAMALAR ARTIRILACAK"
Bu doğrultuda
Ulusal Mücadele Koronoyla , kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın bugün öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirten Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." dedi. Kurulu'nda
Vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edileceğini vurgulayan Ruhani, "Halkın elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarını temin etmek zorundayız. Bunun için şu anda gıda ve gerekli temizlik malzemelerini üreten tüm fabrikalar üretim faaliyetlerini en yüksek seviyede sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.