Son dakika: İspanya'da koronavirüsten dolayı 1 günde 738 kişi öldü
Gelen son dakika haberine göre... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı
Ayrıntılar geliyor...
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