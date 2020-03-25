25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten dolayı 1 günde 738 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İSPANYA'DA KORKUNÇ TABLO: 1 GÜNDE 738 KİŞİ ÖLDÜ

Gelen son dakika haberine göre... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı

Ayrıntılar geliyor...

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