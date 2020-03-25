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Riyad, Mekke ve Medine'de sokağa çıkmak yasaklandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI!

Gelen son dakika haberine göre... 'da koronavirüs nedeniyle Mekke, ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Ülkenin 13 vilayeti arasında seyahat de yasaklandı.

'da Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs salgını nedeniyle Mekke, ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi emrini verdi.

13 VİLAYETE SEYAHAT YASAĞI

Suudi devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman'ın talimatıyla Riyad, Mekke ve Medine kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kral'ın kararnamesine göre, ülkenin 13 vilayeti arasında seyahat de yasaklandı.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, hastanın Medine'de pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AFGANİSTAN UYRUKLU…

İlk ölümlü vaka olarak bildirilen kişinin Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi. Ülkede şu ana dek 767 vaka kayıtlara geçti.

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