Riyad, Mekke ve Medine'de sokağa çıkmak yasaklandı!
Gelen son dakika haberine göre... Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle Mekke, Medine ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Ülkenin 13 vilayeti arasında seyahat de yasaklandı.
Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz, koronavirüs salgını nedeniyle Mekke, Medine ve Riyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi emrini verdi.
13 VİLAYETE SEYAHAT YASAĞI
Suudi devlet haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman'ın talimatıyla Riyad, Mekke ve Medine kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kral'ın kararnamesine göre, ülkenin 13 vilayeti arasında seyahat de yasaklandı.
İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, hastanın Medine'de pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini duyurdu.
AFGANİSTAN UYRUKLU…
İlk ölümlü vaka olarak bildirilen kişinin Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi. Ülkede şu ana dek 767 vaka kayıtlara geçti.
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