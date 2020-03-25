Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti! Yaşlılar ölüme terk edildi! Doktor yaşananları gözyaşlarıyla anlattı

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) en çok Avrupa ülkelerini vurdu. Salgında İtalya Çin'i de geride bırakarak virüsün merkezi haline geldi. İtalya'nın ardından en kötü etkilenen ülke ise İspanya oldu. Koronavirüs İspanya'da sağlık sistemini çökertti. Ülkede ölü sayısı 2600'ü aşarken yaşlılar ölüme terk ediliyor. İspanyol doktor Gabriel Heras La Calle, ülkesinde yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Doktor, "İnsanların ölmesine izin vereceğimizi bilerek her gün işe gidiyoruz. Evde ağlıyoruz, geceleri ağlıyoruz, sabahında hastaneye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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