Son dakika:Macron'dan corona virüs salgını ile ilgili flaş sözler: Henüz krizin başlangıcındayız...

Son dakika haberi...Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Macron, "Henüz krizin sadece başlangıcındayız" sözleri ile olayın vahametini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA HABERİ: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesini ve tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Macron yaptığı konuşmada, "Henüz yalnızca krizin başlangıcındayız. Bu virüsle savaşmak için zamana karşı verilen bir yarış ve karşılık verebilecek durumda olmalıyız" dedi.



DÜN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası iş birliği vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.