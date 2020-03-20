Son dakika: Rusya'dan sevindiren haber geldi! Corona virüs (koronavirüs) aşısı denemeleri başladı
Son dakika haberine göre Rus bilim insanlarının Sibirya'daki bir laboratuvarda corona virüsüne karşı potansiyel aşı prototiplerini hayvanlar üzerinde test etmeye başladıkları açıklandı. Öte yandan ABD'de de aşının ilk denemesi, 43 yaşındaki bir gönüllü üzerinde yapıldı.
Reuters'ın haberine göre Novosibirsk kentindeki Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi'nde bilim insanlarının altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdikleri, ne kadar etkili oldukları ve hangi dozlarda uygulanabileceğini anlamak için bugün testlere başlandığı belirtiliyor.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları aşının geliştirilmesinin, daha geniş kullanım için 12-18 ay sürebilecek uzun ve karmaşık bir süreç olduğu konusunda uyarılar yapıyor.
Rusya'da şu ana dek 199 vakada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'DE DE İLK DENEME YAPILDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentindeki Permanente Washington Araştırma Enstüitüsü'nde görev yapan bilim adamları, Corona virüse karşı geliştirilen aşı için planlanan ilk denemeyi gerçekleştirdiler.
43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller, "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" ifadelerini kullanırken bu deneye katılmasının çevresi tarafından da oldukça olumlu karşılandığını söyledi.
3 kişinin sırada olduğu denemelerde, toplam 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanması planlanıyor.
Çalışmayı finanse eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Anthony Fauci de, çalışma başarıya ulaşsa dahi, geniş ölçekte kullanılacak bir aşının hazır hale getirilmesinin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtti. Fauci, aşının kamu sağlığı açısından acil öncelik taşıdığını ve rekor bir hızda başlatılan bu yeni çalışmanın da bu hedefi başarma yolunda önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti.
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