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Son dakika: Yunanistan'da akıllara durgunluk veren "Hitler" zulmü! Amaç göçmenleri yeşil lazer ışığı ile "kör" etmek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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YUNANİSTAN'DAN HİTLER ZULMÜ! AMAÇ KÖR ETMEK...

SON DAKİKA HABERİ: 'nin batı komşusu göçmenlere karşı "Hitler" gibi zulüm içine girdi. 'ya umut için geçmek isten mülteciler Yunan tarafından iyi karşılanmıyor. Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapısını denizden ve karadan açması sonrası şiddet yolunu seçen ülke masum insanlara silahla saldırarak ölümlere neden oldu. Sınıra asker yığan Yunanistan, siper kazdı, dikenli tel çekti. Ajanslara düşen son haber ise akıllar durgunluk veren cinsten...

tarafından sığınmacıların sınırındaki bekleyişlerinde 22. güne girildi.

Tek istekleri Yunanistan'ı transit geçip başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek olan sığınmacılar, çeşitli zorluklara rağmen bekleyişlerini sürdürüyor.

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Yunanistan, üç haftalık süreçte sığınmacılara uyguladığı sert müdahalelere her gün yenilerini ekliyor.

Plastik ve gerçek mermiler kullanmasının yanı sıra yoğun gaz bombalarıyla saldıran Yunanistan, sığınmacıların üzerilerine atılan gaz bombasının daha etkili olması için sınıra büyük fan koyarak zulmün şiddetini artırdı.

Plastik merminin saplanması için içine çivi benzeri tel yerleştiren Yunan güçleri, bir sığınmacıyı da kaynar suyla haşladı.

YENİ TAKTİK KÖR ETMEK ÜZERİNE

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek için 'de bekleyen sığınmacıların üzerine, göze kısa süreli isabet ettiğinde dahi retinaya zarar verdiği bilinen yeşil lazer ışığı tutmaya başladı.

Yunan askerleri, geçici ve kalıcı körlükler oluşturduğu bilinen yeşil lazeri, gaz bombalarıyla saldırılarının ardından kullanmayı sürdürüyor.

SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN LAZER TEHLİKESİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Edirne Sağlık Müdürü Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın sınırında bekleyen sığınmacılara başından beri insanlık dışı muamelelerde bulunduğunu söyledi.

Kalkan, son günlerde sığınmacıların üzerine Yunan askerlerince tutulan lazer ışınlarının gözle temasının son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Lazer ışınlarının körlüğe kadar etkilerinin olabildiğini ifade eden Kalkan, "Bir tarafta çocuklara, kadınlara, sığınmacılara şefkat elini uzatan 'yi, bir tarafta da sığınmacılara gaddarca davranan Yunanistan'ı görmekteyiz." dedi.

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