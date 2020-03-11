Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli ve dikenli teller taşıyan Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere yaptığı uyarı anonsları dikkatleri üzerine çekti.