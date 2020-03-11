11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli ve dikenli teller taşıyan Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere yaptığı uyarı anonsları dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:44
  • 1
  • 65
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

Yunanistan, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli ve dikenli teller taşıyan Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere yaptığı uyarı anonsları dikkatleri üzerine çekti.

  • 2
  • 65
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenler nedeniyle Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nı giriş çıkışlara kapatıp, geniş kapsamlı önlemler aldı.

  • 3
  • 65
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

Yunanistan, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Yunanistan güvenlik güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında, sınırın sıfır noktasında siper dahi kazdı.

  • 4
  • 65
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

Ancak önlemlere rağmen binlerce göçmen, özellikle Meriç Nehri'ni botlarla aşıp karşıya geçmeyi sürdürüyor.

  • 5
  • 65
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

TIR'LARLA TONLARCA TEL BARİYER TAŞIDILAR

Yunanistan güvenlik güvenlik güçleri, şimdi de TIR'larla Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesine tonlarca jiletli, dikenli tel örgü taşıdı. Tel örgüler Meriç Nehri kıyısı ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde örülmeye başlandı.