Bangladeş'te 20 liralık koronavirüs tanı kiti keşfedildi
Bangladeşli bilim insanları fiyatı yaklaşık 20 lirayı bulan ve 5-15 dakikada sonuç verecek koronavirüs tanı kitini keşfettiğini açıkladı Bu kit fiyatının ucuz olması ve kısa sürede sonuç vermesiyle dikkat çekiyor.
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs artmaya devam ediyor. Dünyadaki bilim adamları bu virüse karşı her gün yeni icatlarla uğraşıyor.
FİYATI 20 LİRA
Bangladeş Halk Sağlığı Merkezi bilim insanları, yeni ve daha önce icat edilenlerden farklı olarak yeni bir koronavirüs tespit kitinin üretildiğini açıkladı. Açıklamada, 5 ile 15 dakikaya kadar şahsın vücudunda korona virüsünün olup olmadığını tanıyacak bu kitin fiyatının ise 20 TL'yi bulabileceği bildirildi. Ayrıca Halk Sağlık Merkezi, keşfedilen korona virüsü tanı kiti ile ilgili gereken denemelerin sonuçlandığını, piyasaya sunmak için Bangladeş devleti tarafından gerekli izinlerin da çıktığını açıkladı.
SARS VİRÜSÜ DE HIZLI TEŞHİS EDİLMİŞTİ
Bangladeş Halk Sağlığı Merkezinin kurucusu ve bilim adamı Dr. Zafar Ullah Chowdhury, "Merkezimizde çalışan ve bilim adamı Dr. Bijan Kumar Shil'in önderliğinde Dr. Nihad Adnan, Dr. Muhammed Raid Zamiruddin ve Dr. Firoz Ahmed bu yöntemi keşfetti. Dr. Bijan Kumar Shil, daha önce 2003 Şubat ayın sonlarında; Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya yayılan Sars virüsü ile ilgili Singapur Laboratuvarı'ndaki çeşitli asistanlarla birlikte çalıştı ve yaptığı çalışmalar sonucunda Sars virüsünün hızlı bir teşhisini keşfetti. Daha sonra Çin hükumeti icatlarını satın alarak Sars ile başarılı bir mücadele verdi. Kovid-19'u kısa bir süre ve en ucuz fiyata bulabilecek bu kitin adını ise 'Rapid Dot Blot' olarak kararlaştırdık. Bu kit kan grubu testi gibi bir test olacak. Bu yöntem ile 5 ile 15 dakika içinde çok düşük bir maliyetle koronavirüsü tespit edilebilecek" diye konuştu.
ÜRETİME GEÇİYORLAR
Dr. Chowdhury, icat edilen kitin üretimiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Üretim için gerekli izinler bugün çıktı. Ancak kitler üreterek piyasaya sunmak için ham maddesi olarak reaktifler gerekiyor. Bu kimyasal reaktifler ülkemizde mevcut değil. Çin, İsviçre, ABD ve İngiltere'de bulunurlar. Ama Çin bize bu ham maddeleri satmayacağını söyledi. Bu nedenle ilk olarak ABD'ye sipariş verdik. Haftaya kadar onlar gelince üretime başlayacağız. İlk olarak 10 bin ve ayda 100 bine kadar kiti üretmeyi planlıyoruz. Ülkemizde bu kitlerde çok eksik var. Biz üretime geçtikten sonra hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız hem de dünyaya da ucuz fiyatta verebileceğiz" diye aktardı.
FİYATI SADECE 20 LİRA
Dr. Zafar Ullah Chowdhury, üretilen kitin fiyatı konusunda ise, "Piyasada bulunan kitler çok pahalı oluyor. Bu pahalılıktan dolayı her ülke gerektiği gibi satın alamıyor. Ayrıca dediğim gibi bu kitler bir testin sonuçlanması için çok zaman da alıyor. Ancak biz ürettiğimiz kitlerin adetini 350 takaya (25 TL) satabileceğiz. Ama devlet bunun üzerine vergi koymazsa fiyatı daha da inerek sadece 200 takaya (20 TL) satabileceğiz" dedi.
Çeşitli ülkelerde kullanılan ve ortalama 90 dakikaya kadar sonuçlanan ve fiyatı da binlerce lirayı bulan kitlere karşılık Bangladeş'te zaman ve fiyat açısından makul kitlerin üretilmesi dünya çapında ilgi odağı oldu.
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