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Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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TB2 İHA'MIZ YUNANİSTAN SINIRINDA

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , sosyal medya hesabından göçmenlerin geçmek için akın ettiği sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden göçmenlerin 'a geçmek için 'ye akınları sürüyor. Yoğunluğu çevresinde oluşturan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuyor.



Baykar Genel Müdürü , bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu.

İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.





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