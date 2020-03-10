AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'ye koronavirüs karantinası!

AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 4 bini geçerken, son verilere göre 114 bin 400'den fazla kişi de enfekte oldu. Dünya genelinde taburcu edilen hastaların sayısı ise 64 bin 120.

