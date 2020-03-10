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AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'ye koronavirüs karantinası!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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AB PARLAMENTOSU BAŞKANI'NA KORONAVİRÜS KARANTİNASI!

Parlamentosu Başkanı 'nin (Kovid-19) nedeniyle 'deki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Parlamentosu Başkanı 'nin (Kovid-19) nedeniyle 'deki evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sassoli'nin 14 günlüğüne karantina altına aldığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 4 bini geçerken, son verilere göre 114 bin 400'den fazla kişi de enfekte oldu. Dünya genelinde taburcu edilen hastaların sayısı ise 64 bin 120.

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