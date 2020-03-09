Son dakika: NATO karargahında koronavirüs alarmı!
Son dakika... NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Ayrıca İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.SON DAKİKA HABERİ: NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
KATAR'DAN "KORONAVİRÜS" AÇIKLAMASI
Öte yandan Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
KORONAVİRÜS SALGININDA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 825'E YÜKSELDİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 366'ya yükselirken; vaka sayısı da 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı da 1492 arttı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 237'YE ULAŞTI
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
ABD'DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA
ABD'de koronavirüs vakaları arttı. Dün 433 vaka bildirilen ABD'de bugün 554 vaka bulunuyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı 17'den 21'e yükseldi. Bu sayılara göre, son 24 saatte ABD'de 4 kişi daha hayatını kaybederken; vaka sayısı 121 kişi yükseldi. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya ve Florida eyaletlerinden olduğu belirtildi.
ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 1040'a yükselirken; koronavirüs nedeniyle henüz can kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan, Fransa'da 1209 kişide virüs tespit edildiği ve 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 673 kişide virüs tespit edildiği; 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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